Üye Girişi
Kabakcı, tiyatrocular ile buluştu - Son Dakika

Kabakcı, tiyatrocular ile buluştu

12.11.2021 17:01
Kabakcı, tiyatrocular ile buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği "Hayallerini Sahneye Taşı" Gençler Arası Tiyatro Yarışmasında Türkiye ikincisi olan Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi ile buluştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği "Hayallerini Sahneye Taşı" Gençler Arası Tiyatro Yarışmasında Türkiye ikincisi olan Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi ile buluştu.

"Özgürlük" oyunu ile Türkiye ikincisi olan Tiyatro Ekibi ve en iyi kadın oyuncu dalında birinci olan Sema Sılığ ile Sporcu Eğitim Merkezinde buluşan İl Müdürü Kabakcı, gençleri tebrik ederek, sohbet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ziyaret sonrasında açıklamada bulunarak "Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibimizi kutluyorum. Kayseri her alanda kendini öne çıkarmayı başarıyor. Gençlerimizle çalışmalarımızı hızlandırarak daha büyük işler yapacağız. Gençlerimizin, eğitimlerinin yanı sıra kendilerini geliştirebilmeleri için kültür, sanat, spor gibi aktivitelerle zaman geçirmeleri bizler için çok önemli. Gençlerimizin bu tür aktivitelerde bulunabilmeleri için bizler her türlü imkanı seferber ediyoruz. Gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kabakcı, tiyatrocular ile buluştu
Kabakcı, tiyatrocular ile buluştu
Kabakcı, tiyatrocular ile buluştu

Ali İhsan Su, Özgürlük, Türkiye, Tiyatro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kabakcı, tiyatrocular ile buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan bildirdi: Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti 17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan bildirdi: Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi 17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar 17:28 En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar
Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi 17:03 Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi 15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
17:50 Stefan Kuntz'dan soru soran muhabire sürpriz geri cevap: Şenol Güneş gibi mi gideceğim?
17:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bildirdi: Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti
17:42 Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi
17:39 EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz
17:27 En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar
17:18 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
17:00 Adamın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş
16:57 Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor
16:25 Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı
Stefan Kuntz'dan soru soran muhabire sürpriz geri cevap: Şenol Güneş gibi mi gideceğim? Stefan Kuntz'dan soru soran muhabire sürpriz geri cevap: Şenol Güneş gibi mi gideceğim?         
17:50
Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı         
17:43
EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz         
17:40
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi         
17:19
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum         
16:56
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış         
16:02
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde         
15:32
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 18:07:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kabakcı, tiyatrocular ile buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement