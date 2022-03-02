KADES uygulaması Datçalı kadınlara tanıtıldı - Son Dakika
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KADES uygulaması Datçalı kadınlara tanıtıldı

02.03.2022 12:37
KADES uygulaması Datçalı kadınlara tanıtıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından kadınların acil durumlarda kullanabileceği mobil uygulama olan Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) tanıtıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından kadınların acil durumlarda kullanabileceği mobil uygulama olan Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) tanıtıldı.

Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) tanıtım faaliyetleri kapsamında birçok farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilirken, Muğla'nın Datça ilçesindeki semt pazarına giden Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Datçalı kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) mobil uygulamasını tanıttı. Acil durumlarda kadınların kullanabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan uygulama ile artık kadınlar tehlikede olduklarını düşündükleri anda bu uygulama sayesinde kendilerini koruyabilecek.

Özbel pazar yerinde tezgahları gezerek kadınları bilgilendiren polis görevlileri, muhtemel bir şiddet ve taciz durumlarında kullanabilecekleri uygulama hakkında detaylı bilgi vererek, kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını ifade etti. Kadınlara broşür dağıtan ekipler, bazılarının telefonuna KADES'i indirerek nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak gösterdi. Kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanan etkinliğe, kadınlar yoğun ilgi gösterirken çevreye asılan ve "Tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında" yazılı afişler de görenlerin beğenisini topladı. - MUĞLA

KADES uygulaması Datçalı kadınlara tanıtıldı
KADES uygulaması Datçalı kadınlara tanıtıldı
KADES uygulaması Datçalı kadınlara tanıtıldı
KADES uygulaması Datçalı kadınlara tanıtıldı
KADES uygulaması Datçalı kadınlara tanıtıldı
KADES uygulaması Datçalı kadınlara tanıtıldı

YORUMLAR
500
Datça'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi Datça'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi KADES hayat kurtardı KADES hayat kurtardı

Emniyet Müdürlüğü, KADES, Muğla, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KADES uygulaması Datçalı kadınlara tanıtıldı - Son Dakika


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