Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

29.11.2022 09:35

Amasya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz anısına Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde ailesi ve sevenlerinin katılımıyla veda programı düzenlendi. Güleryüz'ün kaza yaşadığı araçta bulunan oyuncu arkadaşları Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten, konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün seyir halindeki tıra çarptığı kazada 3 tiyatro oyuncusu hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde veda programı düzenlendi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gerçekleştirilen programa Tolga Güleryüz'in ailesi başta olmak üzere kaza esnasında aynı araçta bulunan oyuncu arkadaşları Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Güleryüz'ün arkadaşları katıldı. Veda programında söz alan Ceyhun Fersoy, Güleryüz ile olan anılarını gözyaşlarıyla anlattı. Program sonrası Güleryüz'ün arkadaşları ve yakınları, ailesine başsağlığında bulundu.

Kadıköy'de Tolga Güleryüz'e veda programı

"KAZA SONRASI ONU ÇEKMEYE ÇALIŞIP BENİ BIRAKAMAZSIN DEDİM"

Kürsüye çıkarak söz alan Ceyhun Fersoy, "Tolga, 2017'de beni arayarak 'seninle çalışmak istiyorum' dedi. Çok beyefendi bir insandı. Onu anlamak için onunla yaşamak lazım. O kadar çok sırrımız var ki onunla. Biz bu sahnede onunla sayısız oyunlar oynadık. Kaza sonrası kapıdan çıkarken onu çekmeye çalıştım. 'Beni bırakamazsın' dedim çünkü Tolga ile yapacağımız çok şey vardı. Bir insan bu kadar aile terbiyesi göremez. Annesine babasına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ceyhun Fersoy'un yanı sıra törende konuşma yapan Melis İşiten ve Begüm Öner, kürsüde ağlamaktan konuşmakta güçlük çekti.

Kadıköy'de Tolga Güleryüz'e veda programı
Kadıköy'de Tolga Güleryüz'e veda programı
Kadıköy'de Tolga Güleryüz'e veda programı
Kadıköy'de Tolga Güleryüz'e veda programı
Kadıköy'de Tolga Güleryüz'e veda programı
Kadıköy'de Tolga Güleryüz'e veda programı
Kadıköy'de Tolga Güleryüz'e veda programı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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