Kadın Çiftçiler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Kadın Çiftçiler Günü Kutlandı

Kadın Çiftçiler Günü Kutlandı

Erzincan Tarım Müdürü, kadınların tarımsal üretimdeki önemini vurguladı ve Günü kutladı.

15.10.2024 09:37
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15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "Tarımsal üretimin gerçek kahramanları kadınlardır" dedi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Her alanda olduğu kadar tarımsal faaliyetlerde kadınlar büyük bir paya sahiptir" dedi.

Şahin, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer katan çiftçi kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Her alanda olduğu kadar tarımsal faaliyetlerde kadınlar büyük bir paya sahiptir. Ülkemizde tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında, önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlar üstleniyor. Kadınların tarımsal üretimde; kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretiminde ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle, Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği 15 Ekim'i Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan etmiştir. Dünya Kadın Çiftçiler Günü 1997 yılından beri ülkemizde de kutlanmaktadır. Tarımın her alanında kadın çiftçileri önemsiyoruz ve destekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız da gerek proje gerekse tarımsal desteklemeler konusunda kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık sağlamaktadır. Gıdaya olan ihtiyaç ve önem her geçen gün artmaktadır. Üretimin daha fazla yapılabilmesi ve sağlıklı gıdanın tüketiciye ulaştırılması noktasında yapılan tüm çalışmalarda kadının rolü yadsınamaz. Erzincan ve ülkemiz tarımının gelişmesinde kadınlarımızın emeği çok büyüktür. Tarımsal üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan, emekleriyle toprağı yoğuran, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren, yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçi kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyor, şükranlarımızı sunuyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Çiftçiler Günü Kutlandı - Son Dakika

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