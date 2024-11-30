Kadın Çiftçilere Destek Toplantısı - Son Dakika
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Kadın Çiftçilere Destek Toplantısı

Kadın Çiftçilere Destek Toplantısı

Düzce'de İl Müdürü Uzun, kadın çiftçilerle kooperatifçilik ve tarım destekleri üzerine toplantı yaptı.

30.11.2024 10:50
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un katılımıyla Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Avcı ve teknik ekibi köyde yaşayan çiftçi kadınlarla bir araya geldi.

Kavakbıçkı köyünde kadınlara sohbet eden Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, kooperatifçilik konusunda verilen bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonucunda çiftçi kadınlar köyün görsel ve kültürel zenginlikleri için bir araya gelerek çalışmak istediklerini dile getirdiler. İl Müdürü Esra Uzun çiftçi kadınların her zaman yanında olacaklarını, gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında ve tarımsal ürünlerin katma değerli mamul olarak üretilmesinde, tarımsal ürünlerin markalaşmasında desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Kırsalda Kadın girişimcilerin desteklenmesine önem veren Uzun toplantıda, müdürlük olarak tarımsal kadın girişimciliğine ve kadın kooperatiflerine yapacakları faaliyetlerde ve uygulayacağı projeleri öncelikli olarak destekleneceğini vurgulayarak belirtti.

Toplantı sonrasında Köy Muhtarı Zafer Altunsoy ve köy halkı ile köy kahvesinde bir araya gelerek Tarımsal Üretim Planlaması, Yeni Destekleme Modeli, Kahverengi Kokarca Kırsal Kalkınma Desteklemeleri, Süt sığırcılığı ve tarımsal konularda sohbet etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Esra Uzun, Ekonomi, Kadın, Yerel, Tarım, Son Dakika

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