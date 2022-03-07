Kadın kahvecilere çiçekli kutlama - Son Dakika
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Kadın kahvecilere çiçekli kutlama

07.03.2022 16:39
Kadın kahvecilere çiçekli kutlama

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, Yunusemre ilçesinde 4 yıldır çay ocağı işleten ve iki kızına bakan Selma Elçi'yi işletmesinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak çiçek takdim etti.

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, Yunusemre ilçesinde 4 yıldır çay ocağı işleten ve iki kızına bakan Selma Elçi'yi işletmesinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak çiçek takdim etti.

Her yıl Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerini işyerlerinde ziyaret ederek günlerini kutlayan Manisa Kahveciler Odası başkanı Mehmet Çetin ve yönetimi bu sene de kadın üyelerini unutmayarak işyerlerinde ziyaret etti. Yunusemre ilçesinde işlettiği çay ocağıyla iki kızına bakan Selma Elçi'yi işyerinde ziyaret eden Başkan Çetin ve ekibi çiçek takdiminde bulunarak Kadınlar Gününü kutladı.

Yunusemre ilçesinde 4 yıldır çay ocağı işleten Selma Elçi, "Bu sene meslekte 4. yılım. Daha önce şarküteri işiyle uğraşıyordum. Maddi durumlardan dolayı dükkanı kapattık ve böyle bir işe giriştik. Şükürler olsun işlerim iyi gidiyor. Pandemi döneminde biraz sıkıntı yaşadık ama bu aralar biraz hareketlilik var. Kızlarımla beraber bu işi sürdürüyoruz. Annem de gelip yardımcı oluyor. Biz kadınlar olarak burayı işletiyoruz. Erkek müşterilerimiz geldiğimiz zaman çay ocağına kadın elinin değdiğini fark ediyorlar. Çok titizsiniz diyorlar. Kadınlarımız bile temizliğe dikkat ediyorlar. Kendim cıvıl cıvıl bir insan olduğum için mekanımın da cıvıl cıvıl olmasını istediğim için her tarafı güzelleştirmeye önem verdim." dedi.

Kadınları mesleğe girmesiyle mesleğin güzelleştiğini ifade eden Manisa Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çetin, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi kadın işletmecilerimiz sayesinde mesleğimiz değer kazanmaya başladı. Mekanlar güzelleşti, temiz var. Hijyen kurallarına uyuluyor. Kadın işletmecinin olduğu yerde agresif hareketler olmuyor. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Kadınlarımızın sayısının artmasını temenni ediyoruz. Kadınlarımızın butik kahveler kafeler şeklinde açmaları çok önemli" diye konuştu.

Çetin, odalarında 115 kadın üyenin bulunduğunu belirterek, toplam üye sayısının neredeyse yüzde 20'sinin kadın üyelerden oluştuğunu vurguladı. - MANİSA

Kadın kahvecilere çiçekli kutlama
Kadın kahvecilere çiçekli kutlama
Kadın kahvecilere çiçekli kutlama

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Görele'de 'Uluslararası Dünya Kadınlar Günü' resim sergisi açıldı Görele'de 'Uluslararası Dünya Kadınlar Günü' resim sergisi açıldı Vali Memiş: 'Ailemizin, temel taşı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' Vali Memiş: 'Ailemizin, temel taşı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun'

Kadınlar Günü, Yunusemre, Manisa, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın kahvecilere çiçekli kutlama - Son Dakika


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