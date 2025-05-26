Kadın Muhtar Örnek Oluyor - Son Dakika
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Yerel

Kadın Muhtar Örnek Oluyor

Kadın Muhtar Örnek Oluyor
26.05.2025 12:13
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Ocakbaşı Köyü Muhtarı Asuman Akpolat, hayvancılık ve tarımdaki başarılarıyla köylere ilham veriyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Ocakbaşı Köyü Muhtarı Asuman Akpolat, köyde gerçekleştirdiği hayvancılık faaliyetiyle hem köylülere hem de kadınlara örnek oluyor. 3 dönemden bu yana köy muhtarlığı görevini başarılı bir şekilde yürüten kadın muhtar, aynı zamanda tarımsal üretim gerçekleştiriyor.

Asuman Akpolat muhtarlık görevinin yanı sıra hayvancılık yapıyor aynı zamanda ev işlerini de başarıyla yürütüyor. 46 yaşındaki Asuman Akpolat, köyde kurduğu işletmede eşi Kemal Akpolat ile birlikte 60 adet büyükbaş ve 15 adet küçükbaş hayvanın yanı sıra arıcılıkla da uğraşıyor.

Sabahın beşinde hayvanların bakımıyla güne başlayan Asuman Akpolat, ardından ev işleri sonrasında ise köyün işleriyle ilgileniyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Ocakbaşı Köyü'nde hayvancılığı başarılı bir şekilde yürüterek tarıma değer katan Asuman Akpolat'ı ziyaret ederek, hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu.

Gün içerisindeki yoğunluğu aktaran Akpolat, "Bu coğrafyada kadın güçlü bir figürdür. Üretimin temelinde her zaman kadın vardı ve var olmaya devam edecek. Ben tüm bunları yapabileceğime inandım ve inandığım yolda yürümeye devam ediyorum. Köyde yaşamayı seviyoruz. Hayvancılık ise tam bize göre. Burada hem köyümün sorunlarıyla ilgileniyorum hem de tarımsal üretime, ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ürettiğimiz sütün bir bölümünü birliğe veriyoruz bir bölümünü de tereyağ ve ayran olarak değerlendiriyoruz. Erzincan'da birçok kadın tarım ve hayvancılık sektöründe başarıyla ilerliyor. Ben önümüzdeki sürecin daha da başarılı geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ise, Asuman Akpolat'a tarımsal üretime ve hayvancılık sektörüne sağladığı katkı için teşekkür ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarımsal üretimde yer alan, ülkemize katkı sağlayan kadın ve gençlere büyük önem veriyor. Asuman Hanım, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra arıcılık da yapıyor. Eşiyle birlikte örnek bir aile işletmesi kurmuşlar. Biz her zaman kadın çiftçilerimizin ve gençlerimizin yanındayız. Bakanlığımızın yeni destekleme modeli ve hibe uygulamalarında bu açıkça görülmektedir. Erzincan genelinde bu tarz aile işletmeleri bizim için çok önemli. Çünkü hayvancılık sektörünün gelişmesinde aile işletmeleri aktif rol oynuyor. Biz bu tarz işletmelerimizin çoğalması için çalışmaya devam ediyoruz. Ocakbaşı Köyü Muhtarımız Asuman Hanımı tebrik ediyorum, hem kendi ailesi hem Ocakbaşı Köyü hem de kadın çiftçilerimiz adına önemli bir misyon yüklenmiş durumda. Her zaman teşkilat olarak yanlarındayız" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Muhtar Örnek Oluyor - Son Dakika

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