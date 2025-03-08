Kadın Varsa, Hayat Var Paneli

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadın Varsa, Hayat Var" konulu panel düzenlendi. Burada konuşan Doç. Dr. Şebnem Özdemir, dünyada okuma yazma bilmeyenlerin 3'te 2'sini kadınların oluşturduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Noyan Yalman moderatörlüğünde "Kadın Varsa, Hayat Var" konulu panel düzenlendi. Panele akademisyenler, öğrenciler ve esnaf kadın girişimciler katıldı. Panelde, kadınların iş hayatındaki rolü, kalkınmadaki önemi ve karşılaştıkları zorluklar ele alındı. Kadın girişimciler panelde söz alarak iş hayatındaki deneyimlerini paylaştı. Esnaflık yaparken karşılaştıkları zorlukları ve başarı hikayelerini anlatan kadınlar, girişimci olmak isteyen genç kadınlara cesaret verici mesajlar verdi. Panelde sunum yapan İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Özdemir, kadınların iş dünyasındaki yerini istatistiklerle anlattı. Kadınların toplumdaki ve iş dünyasındaki yerini güçlendirmeye yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan panele, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

"Kadınlar akademiye adım atıyor ama profesör seviyesine çıkıldığında oranları ciddi şekilde düşüyor"

Kadınların iş dünyasındaki yerini istatistiklerle anlatan Doç. Dr. Şebnem Özdemir, "Bugün hala kadınların ekonomik hayata katılımı erkeklere oranla daha düşük seviyelerde. Dünya genelinde "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler" (NEET) oranının kadınlarda yüzde 31, erkeklerde ise yüzde 14 oranındadır. Ayrıca, dünya çapında yaklaşık 781 milyon okuma yazma bilmeyen yetişkin bulunuyor ve bunların üçte ikisini kadınlar oluşturmaktadır. Akademide kadınların oranına baktığımızda, araştırma görevlisi seviyesinde kadınların oranı oldukça yüksekken, profesör seviyesine çıkıldığında bu oran ciddi şekilde düşüyor" şeklinde konuştu.

"Kızlar, masada size yer yoksa kendi yerinizi kendiniz açın"

Kadınların hak ettikleri yerde olabilmek için mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, "Kadınların iş dünyasında karşılaştığı zorluklardan biri de toplumsal algılar ve önyargılardır. İş hayatında başarılı olmak isteyen kadınlar için bazen masada bir yer bulunmaz. Ama işte tam da burada, hepimizin kulağına küpe olması gereken şu söz devreye giriyor 'Kızlar, masada size yer yoksa kendi yerinizi kendiniz açın.' Kadınlar, hak ettikleri yerde olabilmek için mücadele etmeli, birbirlerine destek olmalı ve kendi güçlerinin farkına varmalıdır" dedi. - SİVAS