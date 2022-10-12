Kadın ve meslek buluşmaları - Son Dakika
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Kadın ve meslek buluşmaları

12.10.2022 11:10
Kadın ve meslek buluşmaları

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Ay, toplumların ilerlemesi için kadınların; iş hayatında, sporda, sanatta, müzikte kısacası cinsiyet ayrımı yapmadan her alanda olması gerektiğini söyledi.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Ay, toplumların ilerlemesi için kadınların; iş hayatında, sporda, sanatta, müzikte kısacası cinsiyet ayrımı yapmadan her alanda olması gerektiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DÜKAM) Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle "Kadın ve Meslek Buluşmaları" adlı söyleşi düzenlendi.

DÜKAM Müdürü ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Ay yaptığı açılış konuşmasında; söyleşiye özellikle kız öğrencileri çağırdıklarını ifade ederek, konu ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Tarihten gelen toplumsal cinsiyet kodların kadınların başarılarını ve yapabileceklerini sınırladığını ifade eden Şule Ay, kız çocuklarının eğlenirken kullandığı oyuncakların, onların gelecekte ne yapabileceğini büyük oranda belirlediğini vurguladı. Kadınların iş hayatındaki oranının düşüklüğünü hatırlatan Ay, bu oranın üst düzey yöneticiliğe gelindiğinde yüzde 7'lere kadar düştüğünün altını çizdi. Kadınların kendini sınırlamaması gerektiğini söyleyen Şule Ay, kadınların kendini geri çekmesini toplumun ilerlemesini tek kanatlı bir kuşun uçuşuna benzeterek, toplumların ilerlemesi için kadınların; iş hayatında, sporda, sanatta, müzikte kısacası cinsiyet ayrımı yapmadan her alanda olması gerektiğini, bulunduğu toplumun ilerlemesi için bunu yapması gerektiğini vurguladı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra program kadın akademisyenlerin sunumlarına geçildi. Başarılı kadın Akademisyenlerin yaptıkları bilimsel konular üzerine gerçekleştirilen söyleşide Yapay Zeka Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Arkeologluk, Genel Cerrahlık konu başlıklarında sunum yapıldı.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Açelya Betül Gönüllü "İllüstrasyon ve Animasyon Sanatçılığı" konusu hakkında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Araştırma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın ve meslek buluşmaları - Son Dakika

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