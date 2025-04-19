Kadına Şiddet Eğitimi Verildi

Aydı'ın Söke ilçesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik, jandarma ekiplerince verilen eğitimde 'kadına şiddet' konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Söke ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Meryem Yazıcıoğlu Kız Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Yurtta kalan öğrencilere ve çalışanlara 6284 Sayılı Kanun, Başvuru Merciileri, KADES ve Kadına El Kalkamaz konuları kapsamında tanıtım ve bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca öğrenciler ile çalışanların cep telefonlarına KADES Uygulaması yüklenerek bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - AYDIN