Kadına şiddete afişli uyarı - Son Dakika
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Kadına şiddete afişli uyarı

07.03.2022 14:12
Kadına şiddete afişli uyarı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına şiddetle mücadele konusunda çalışmalarda bulunan Sil Baştan Derneği Balıkesir Kahveciler Gazinocular ve Benzerleri Esnaf Odası ile işbirliği protokolü imzaladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına şiddetle mücadele konusunda çalışmalarda bulunan Sil Baştan Derneği Balıkesir Kahveciler Gazinocular ve Benzerleri Esnaf Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol ile Sil Baştan Derneği odaya üye işyerlerine kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilgilerin yer aldığı afişler asılmaya başlandı.

Sil Baştan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Küçükafacan kadına yönelik şiddetle mücadelenin farkındalıkla son bulacağını belirterek, Balıkesir'deki kahvehane, kafe ve çay ocaklarına afişler asarak konuyu gündemde tutacaklarını söyledi. Oda Başkanı Bülent Bilir ise kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kendilerinin de yer alacağını söyledi.

İmzalanan protokolün ardından Sil Baştan Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan ile Balıkesir Kahveciler, Gazinocular ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Bülent Bilir, bir kafeye giderek ilk afişlerini astı. Protokolle imza altına alınan proje kapsamında işyerlerine asılan Kadına Şiddet Suçtur yazılı afişlerde kadınlara uygulanan fiziksel, ekonomik, psikolojik/duygusal/sözlü ve cinsel şiddet sonrasında uygulanacak cezalar yer alıyor.

Küçükafacan: "Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Protokol imza töreninde konuşan Sil Baştan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Küçükafacan, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'yle ilgili olarak yaptığımız bir çalışma. Şu anda Kahveciler ve Gazinocular Odası başkanlığında iş birliği protokolü imzaladık ve bu protokol bizim her zaman söylediğimiz gibi kadına yönelik şiddette her alanda ve topyekun mücadele edilmesi gerektiği hususunda bir adım atmış oluyoruz. Bu anlamda başkanımızın duyarlılığına ve bizim bu yaklaşımımıza nazik olarak tabii ki elbette biz de bu olayın içerisinde olmak isteriz diye cevap verişine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bilir: "Destek veriyoruz"

Balıkesir Kahveciler Gazinocular ve Benzerleri esnaf Odası Başkanı Bülent Bilir de, "Bizler de Sil Baştan Derneği Başkanımız Ayşegül Hanım'la beraber inşallah mevcut üye iş yerlerimize afişlerimizi asarak bir bilgilendirme farkındalık oluşmasına destek veriyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kadına şiddete afişli uyarı
Kadına şiddete afişli uyarı
Kadına şiddete afişli uyarı
Kadına şiddete afişli uyarı
Kadına şiddete afişli uyarı

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Kadınlar Günü, Esnaf Odası, Balıkesir, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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