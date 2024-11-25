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Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve kentte görev yapan kadın bürokratlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle hazırlanan kliple "Kadına şiddete hayır" mesajı verdi.

Bartın'ın tarihi yerlerinin görüntüleri eşliğinde hazırlanan klipte Açık Kapı Şube Müdürü Arzu Akbulut, İl Göç İdaresi Müdürü Aysan Ocak, Doğal Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hande Nur Varol, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Leyla Kurtay, Özel Kalem Müdürü Eda Altuğ, Hukuk İşleri Şube Müdürü Jale Oğuz, Şiddet İzleme ve Önizleme Şube Müdürü Hatice Şimşek Karataş ve Vali Nurtaç Arslan'ın kadına yönelik şiddete karşı sözleri yer aldı. Klibin sonunda Vali Arslan'ın "Unutmayalım ki bir kadının yaşadığı şiddet tüm insanlığın sorunudur. Kadınlarımızın her türlü şiddetten uzak, güvenli bir ortamda yaşamaları için şiddete karşı hep birlikte ses olalım ve dur diyelim" ifadeleri yer aldı. - BARTIN