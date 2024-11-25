Kadına Yönelik Şiddete \'Hayır\' Dedi

Yerel

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yayımladı. Künkcü, açıklamasında şiddetin her türlüsünü kınadıklarını belirterek kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Başkan Künkcü, "Kadınlarımız, toplumumuzun temel yapı taşıdır ve geleceğimizi şekillendiren bireylerdir. Kadına yönelik şiddet, insanlığa yapılmış bir saldırıdır ve asla kabul edilemez. Toplum olarak bu utanç verici duruma karşı el birliğiyle mücadele etmek zorundayız. Şiddeti önlemek için hem bireyler olarak sorumluluk almalıyız hem de gerekli yasal ve toplumsal adımları atmalıyız" dedi.

Ayrıca, kadınların her alanda hak ettikleri değeri görmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Künkcü, esnaf ve sanatkarlar camiası olarak bu konuda duyarlı olduklarını ifade ederek, "Kadına şiddet insanlık suçudur. Kadına yönelik şiddetin olmadığı, kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşayabildiği bir toplum oluşturmak hepimizin görevidir. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Başkan Künkcü, şiddetin son bulduğu, eşit ve adil bir dünya temennisinde bulunarak bu önemli günün farkındalığının artması gerektiğine dikkat çekti. - AYDIN