Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sergisi - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sergisi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sergisi

Erzurum'da düzenlenen 'Madalyonun İki Yüzü' sergisi, kadına yönelik şiddeti sanatla kınıyor.

28.11.2024 17:10
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" kapsamında düzenlenen "Madalyonun İki Yüzü" isimli resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

MNG AVM'de düzenlenen sergideki eserlerde çift taraflı resim tekniği kullanılarak oluşturulan grafik tasarımlar ile kadına yönelik şiddet ve kadının toplumdaki değeri arasındaki zıtlığı bir arada sunuldu. Öğrenciler tarafından hazırlanan eserler, hem kadına yönelik şiddeti kınayan hem de kadının değerini ve toplumdaki yerini vurgulayan güçlü mesajlar içerdi. "Madalyonun İki Yüzü" sergisi, gençlerin kadına yönelik şiddet konusunda farkındalıklarını sanat yoluyla ifade ettikleri bir platform sunarken, çift taraflı resim tekniği ile izleyicilere iki farklı perspektif sunuldu.

"Amacımız soruna dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlendiğini ifade etti. Kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınları değil, toplumun tüm kesimlerini etkileyen bir insanlık sorunu olduğunu belirten Aykut, "Bu soruna dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her alanda mücadele ediyoruz. Bugün burada, bu mücadeleye sanatı da dahil ederek anlamlı bir adım atıyoruz. Sergimizde yer alan eserler, şehrimizdeki liselerde eğitim gören öğrencilerimizin kadına yönelik şiddete karşı duyarlılıklarını ve sanat yoluyla bu önemli meseleye olan yaklaşımlarını yansıtmaktadır. Bu eserler, gençlerimizin ne denli farkındalığa sahip olduklarını ve geleceğe dair bizlere nasıl bir umut verdiklerini göstermektedir. Sanat, duyguları ifade etmenin en güçlü araçlarından biridir. Bugün sergilenen her bir tablo, yalnızca bir resim değil; aynı zamanda bir mesaj, bir çağrı ve bir farkındalık vesilesidir. Bu sergiye katkı sunan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kadına yönelik şiddetin olmadığı, adil ve saygılı bir toplum inşa etmek hepimizin ortak görevidir. Bu anlamlı programla birlikte, Erzurum'da yaşayan tüm bireylere, şiddete karşı net bir duruş sergilemenin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Sergimizin hepimiz için ilham verici olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve kıymetli eşi Azime Hanımefendi'ye, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız'a, bu etkinliğe değer katan kıymetli eserlerinden dolayı emeği geçen tüm öğrencilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Eserlerinde kadına şiddeti anlattılar

Serginin açılışına Erzurum Valisi Mustafa Çitçi'nin eşi Azime Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Azime Çiftçi, sanat eserlerini tek tek inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden çiftçi, 'kadına şiddete hayır' konulu panoya el izini bıraktı. Program kapsamında ayrıca liseler arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Azime Çiftçi, ASH İl Müdürü Hasan Aykut ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından çeşitli hediyeler verildi. Program kapsamında müzik konseri de sunuldu. Sergi boyunca ziyaretçiler, öğrencilerin eserlerini inceleyerek kadına şiddete karşı duyarlılıklarını artırmaya yönelik bir deneyim yaşadı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sergisi - Son Dakika

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