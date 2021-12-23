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Kadınlar el emeği ile üretiyor - Son Dakika

Kadınlar el emeği ile üretiyor

23.12.2021 12:54

Kadınlar el emeği ile üretiyorBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezi tarafından kadınlara yönelik açılan iğne oyası kursu rağbet görüyor.

Kadınlar el emeği ile üretiyor

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezi tarafından kadınlara yönelik açılan iğne oyası kursu rağbet görüyor.

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezinde kadınlara yönelik açılan iğne oyası kursu rağbet görüyor. Tatvan'da bulunan ADEM tarafından kaliteli vakit geçirmek için açılan iğne oyası kursunda 19 kursiyer kadına eğitim veriliyor. Kursa katılan kadınlara bir yandan ekonomik olarak aile bütçelerine katkı sağlarken diğer yandan sosyalleşmelerine yardımcı oluyor. Kursa katılan kadınlar yaptıkları ürünleri satarak maddi kazanç sağlarken eğlenceli vakitte geçiriyor.

Kadınların iğne oyası kursuna katılarak hem stres attıklarını hem de maddi ve manevi rahatladıklarını belirten usta öğretici Hüsna Dağ; " Burada 19 kursiyerim var. Kursiyerlerim buraya gelip stres atarak maddi ve manevi rahatlıyorlar. Biz onlara ürün veriyoruz. Ürün karşılığında hem bize hem de kendilerine ürün çıkarıyorlar. Bu da onlar için çok iyi oluyor. İsterlerse burada satışta yapabiliyorlar. Maddi ve psikolojik olarak onlara iyi geliyor. Çünkü iş işlerken onları rahatlatıyor" dedi.

Kursta yaptıkları ürünleri satarak maddi kazanç elde ettiklerini söyleyen kursiyer Çiğdem Uluçınar; "Biz buraya iğne oyası öğrenmek için geldik. Hocamızdan çok memnunuz bize birçok şey öğretti. Öğrendiklerimiz ile elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kurstan bize bir şeyler veriyorlar. Hem kendimize yapıp satıyoruz hem de kursa yapıyoruz. Oradan da bir ek kazanç elde ediyoruz" dedi.

Kadınlar el emeği ile üretiyor
Kadınlar el emeği ile üretiyor
Kadınlar el emeği ile üretiyor
Kadınlar el emeği ile üretiyor

Halk Eğitim Merkezi, Bitlis, Tatvan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlar el emeği ile üretiyor - Son Dakika


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