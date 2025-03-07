Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
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Kadınlar Günü Kutlaması

Kadınlar Günü Kutlaması

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak 8 Mart'ı kutladı.

07.03.2025 15:17
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm kadınların bu anlamlı gününü kutladı.

Başkan Gülsoy, açıklamasında kadınların toplumun her alanında büyük bir özveriyle yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın, toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Kadınlar, aile hayatının temel direği olmanın yanı sıra ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda da önemli roller üstlenmektedir. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi yolunda kadınlarımızın emeği ve katkısı garipsenemez. İş dünyasında da kadın girişimcilerimizin ve çalışanlarımızın başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Kadınlarımızın daha fazla iş hayatında yer almasını teşvik etmeli, fırsat eşitliği sağlamak için hep birlikte çalışmalıyız. Kadınlara yapılan yatırım Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır. Sürdürülebilir kalkınmanın yolu kadınlarımızı da ekonomik sisteme hem işgücü hem de girişimci olarak entegre etmekten geçiyor. Ticarette ve girişimcilikte aktif rol alan kadınların ülkemize ve iş dünyasına vereceği katkıya daha çok ihtiyacımız var."

Gülsoy, kadınların hak ettikleri değeri görmesi için toplumun her kesimine sorumluluk düştüğünü belirterek, "Kadınlarımızın emeğine, fedakarlığına ve azmine her zaman saygı duyuyoruz. Onların hayatın her alanında daha fazla yer almaları için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Onlara sadece senenin bir gününde değil, her zaman aynı sevgi ve duyarlılığı göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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