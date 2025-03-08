Kadınlar Günü'nde İlham Veren Panel - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadınlar Günü'nde İlham Veren Panel

Kadınlar Günü\'nde İlham Veren Panel

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde düzenlenen panelde kadın istihdamı ve eşitlik konuları ele alındı.

08.03.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde 'İlham Veren Güçlü Kadınlar" etkinliği düzenlendi. Panelde, kadın istihdamına yönelik araştırmalar ele alındı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlik Alev Ofluoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pelin Yantur'un üstlendiği panelde Doç. Dr. Asuman Bolkan ve Yüksek İç Mimar Selin Yantur konuşmacı olarak yer aldı.

"Kadın egemen bir dünyanın kurulmasını umut ediyorum"

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, yaptığı açılış konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Kuşkusuz bu, yüzyılı aşkın bir süre önce başlayan bir hak mücadelesi. Alın terinin, emeğin, çalışma şartlarının, kadının çalışma hayatında tırnaklarıyla mücadelesiyle, 'bize de yer açın diyerek' başlayan bir mücadele. Dolayısıyla doğrudan bir hak mücadelesidir alın teridir, emek mücadelesidir. O yüzden aslında emekçi kadınlar günüdür. Dünyanın neresinde olursanız olun kimisi biraz örtülü kimisi çok açıktan bir erkek egemen toplumun içindeyiz aslında. Bunu reddedecek varsa tartışırız ama sonuç itibariyle bu neye yol açmıştır? Gelin hep beraber bütün her şeyin kötülüğünü en azından bugün erkek egemen sisteme yıkalım. Yeryüzünde gerçek anlamda bir barışı, hakkın hukukun adaletin egemenliğini sağlayamadıysak, hala insanın insana kulluğunu, sömürüsünü, alın terini çalmayı, zalimin zulmünü dayatan bir sistem varsa, bu kara listeyi yine egemen olanlara yazıyoruz. Dolayısıyla bu egemenliğin tamamen ortadan kalkacağı güne olan umutla, kadınların başımızın tacı, bize önderlik yapacağına inanacağımız, kadın egemen bir dünyanın kurulması umuduyla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

" Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı yüzde 36"

Dr. Pelin Yantur, etkinliğin önemine değinerek, "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi olarak her yıl 8 Mart'ta, farkındalığı artırmak adına yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmaların çıktılarını paylaşıyoruz. Gerek akademik idari personelimizle gerekse gelen değerli konuklarımızla öğrencilerimizin buluşmasını sağlıyoruz. Kadının istihdam alanında, topluma katılımı alanında zorlaştıran etkenleri aşmaya yönelik birçok çalışmalarımızı bugün farkındalığı çözümlemek adına paylaşıyoruz" dedi.

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımının düşük olduğunu belirten Yantur, "Ortadoğu ülkeleri perspektifinde Türkiye'de 2000'li yıllarla birlikte kadının iş hayatına katılımını zorlaştıran etkenlerin çözümlenmesi açısından çok ciddi bir yasal çerçeve gerçekleştirildi, yasal düzenlemeler yapıldı, gerekli adımlar atıldı. Ama son yıllarda yapılan düzenlemelere rağmen kadınların iş gücüne katılımında artış konusu daha sınırlı oldu. Yani bugün OECD ülkeleriyle kıyasladığımız zaman kadının iş gücüne katılımı yüzde 44 seviyelerinde gerçekleşiyor. Dünya ortalaması yüzde 40 seviyesinde gerçekleşiyor. Türkiye'de bugün kadının iş gücüne katılımı yüzde 36 seviyesinde. Son 10 yıldaki artışa baktığımızda 1 puanlı bir artış var" dedi.

"Kadın ve erkeğe eşit ücret verilmiyor"

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımının düşük olmasının nedenlerine de değinen Dr. Yantur, "Kadınlar, maddi tatminsizlik, çalışma saatlerinin katılığı, ev ve iş sorumluluklarının birlikte yürütülememesi, yükselme mevkisi olan işlerde değil daha düşük mevkili işlerde işe başlatılması, bununla birlikte kadın ve erkek iş gücü arasında ücret farklılığı, eşit işe farklı ücretlendirme gibi birçok ayrımcılıkla karşılaşabiliyor. Bu alanda atılan adımlar, esnek çalışma saatleri son dönemlerde üzerinde epey bir çalışılan konu haline geldi. Farkındalığı artırmak için politika yapıcılara rehber niteliğindeki çalışmalarımızı sunuyoruz. Umarım dikkate alınır ve bu yöndeki çalışmaların devamı gelir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadınlar Günü, Etkinlikler, istanbul, Emekçi, 8 Mart, Eğitim, Kadın, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlar Günü'nde İlham Veren Panel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:38:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınlar Günü'nde İlham Veren Panel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.