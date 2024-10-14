Kadınlar için Yeni Yapay Zeka Programı - Son Dakika
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Kadınlar için Yeni Yapay Zeka Programı

Aile Bakanlığı, kadınların yapay zeka alanında eğitilmesi için yeni bir program başlattı.

14.10.2024 13:03
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından teknoloji dünyasında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla, kadınlara yönelik yeni bir Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı başlatıldı.

Günümüz dünyasında teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, yapay zeka ve veri bilimi gibi alanlar büyük önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadınların bu alandaki yerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı" açılışını gerçekleştirdi.

Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Eğitim Programımız ile veri analizi, makine öğrenimi, yapay zeka uygulamaları gibi konularda çok yönlü bilgi ve tecrübe kazanma imkanı sunuyoruz. Katılımcılarımız, eğitim süreci boyunca ortak hayalleri olan arkadaşlar edinecek, yeni hedefler belirleyecekler. Ayrıca sektörde kendilerine rehberlik edecek ve ilham kaynağı olacak kişilerle bağlantı kurabilecek, güçlü bir etkileşim ağı oluşturma fırsatı bulacaklar." diyerek, programın önemine dikkat çekti.

Program, kadınların yapay zeka ve veri bilimi alanında yetkinlik kazanmalarını sağlarken, sektördeki kadın temsilini artırmayı hedefliyor. Katılımcılar, veri analizi, makine öğrenimi, yapay zeka uygulamaları gibi temel ve ileri düzey konularda eğitim alacaklar.

Programın önümüzdeki dönemde ulusal alanda daha geniş kitlelere ulaşması planlanıyor. Kadınların teknoloji sektöründe daha görünür olmaları ve kariyerlerinde ilerlemeleri için atılan bu adım, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Hayata geçirilen bu program, kadınların teknoloji sektöründe kendilerine güven duymalarını ve kariyer fırsatlarını değerlendirmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadınlar için Yeni Yapay Zeka Programı - Son Dakika

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