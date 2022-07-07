Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit ilçesinde bulunan Eminpaşa Aile Destek Merkezini ziyaret ederek, kadın kursiyerlere KADES hakkında bilgilendirmede bulundu. - VAN
Kaynak: İHA
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Son Dakika › Yerel › Kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
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