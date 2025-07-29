Kadınlar Tabiat Parkında Buluştu

Konyalı kadınlar Beyşehir ilçesindeki tabiat parkında düzenlenen kamp etkinliğinde bir araya geldi.

Beyşehir ilçesinde "Güne değil kampa gidiyoruz" sloganı ile buluşan kadınlar Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Treeking Doğa Yürüyüşleri Grubunun düzenlediği iki gün süren etkinliğe katıldı. Beyşehir Gölü kıyısındaki Yeşildağ İskele Tabiat Parkında gerçekleştirilen kadınlara özel kamp etkinliğine Konya il merkezinden kadınlar iştirak etti. Organizasyona Konya'dan 42 danışanı ile katılım sağladığını belirten diyetisyen Cansu Dölek, kampta iki gün süreyle harika günler geçirdiklerini anlattı. Dölek, "Grubumuzda 50 yaş üstü 6 hanımefendi vardı. Onlar da bizimle doğada yürüyüş yaptılar ve çok memnun ayrıldılar. Böyle bir etkinliği yapmamızda bize öncülük eden dernek başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA