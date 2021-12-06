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Kadınlara çeşitli alanlarda eğitim veriliyor - Son Dakika

Kadınlara çeşitli alanlarda eğitim veriliyor

06.12.2021 15:36
Kadınlara çeşitli alanlarda eğitim veriliyor

Adıyaman Gençkuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği'nin yürüttüğü proje kapsamında kadınlara eğitim veriliyor.

Adıyaman Gençkuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği'nin yürüttüğü proje kapsamında kadınlara eğitim veriliyor.

Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneğinin, İşte Kadın Derneği koordinatörlüğünde ve Macaristan JOL-LET Vakfı paydaşlığında yürütmekte olduğu, Sivil Toplum Diyaloğu VI. Dönem Hibe Programı dahilinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım" Projesinin eğitimleri başladı.

Stratejik planlama eğitimi, kurumsal gelişim, proje ve faaliyet bütçe yönetimi, organizasyon şeması geliştirme, ulusal ve uluslararası finansal kaynak geliştirme ve sponsorluk yönetimi olarak toplamda 6 farklı başlıkta farklı dalda faaliyet yürütmekte olan sivil toplum kuruluşlarının 52 temsilcisine yönelik 2 grup halinde 12 gün sürecek eğitimler Bayram Müjde tarafından verilmeye başlandı.

Adıyaman Gençkuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay, amaçlarının eğitim ve danışmanlık çalışmaları ile STK'ların ve üyelerinin kapasite gelişimine ve ücretsiz işgücü konusunda davranış değişikliklerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Günay, "Eğitimlerimiz sonrasında ayrıca 6 eğitim faaliyetine STK'lardan katılan katılımcılar arasından 5 kişi seçilecektir. Seçilenlere yönelik de ayrıca organizasyonel kapasite geliştirme için her katılımcıya 10 saatlik danışmanlık desteği verilecektir. Katılımcıların seçiminde uygulanacak kriterler de ana başlıklar şu şekilde olacaktır. Adıyaman'da bir STK üyesi olmak, bir STK'nın kadın üyesi olmak, 6 farklı eğitim faaliyetine katılmak ve bir e-sertifika sahibi olmak, katılımcının üyesi olduğu STK'nın kurumsal kapasite geliştirmesine yönelik bir proje fikrine sahip olmak, tercihen önceden bölgesel, ulusal veya uluslararası proje uygulama deneyimine sahip olmak birinci önceliğimiz olacaktır" dedi. - ADIYAMAN

Kadınlara çeşitli alanlarda eğitim veriliyor
Kadınlara çeşitli alanlarda eğitim veriliyor

Sivil Toplum Kuruluşları, Macaristan, İstihdam, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlara çeşitli alanlarda eğitim veriliyor - Son Dakika


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