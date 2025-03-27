Kadir Gecesi\'nde Huzurevinde Özel Program

Kütahya İl Müftülüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bir kandil programı düzenledi.

Programa İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun, Dönenler Camii görevlileri Furkan N. Vuran ve Harun Ataseven ile Huzurevi Camii İmam Hatibi İsmail Çetin katıldı. Huzurevinde kalan yaşlılar için düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Program, Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun'un "Kadir Gecesi ve Fazileti" konulu sohbetiyle devam etti. Gecenin manevi atmosferini paylaşan katılımcılar, programın sonunda yapılan dua ile kandilin bereketini yaşadı.

Kütahya İl Müftülüğü yetkilileri, böylesine özel günlerde toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirttiler. - KÜTAHYA