Kadirli Belediyesi\'ne Taşlı Saldırı

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki belediye binasına taşlı saldırı gerçekleştirildi. Belediyenin muhasebe bölümünün giriş kısmında kapıdaki camlar ile yan cephe camı taşla kırıldı. Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar "Kadirli Belediyesi kimsenin tekelinde olan bir belediye değildir. Kadirli Belediyesi taş ile sopayla sinecek bir belediyede değildir" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye binasına saat 21: 00 sularında taşlı saldırı düzenlendi. Belediye binasına gelen bir kişi elindeki taşlarla muhasebe bölümünün camlarını kırdı. Saldırıdan sonra kaçan M.K.yı polis yakalamak için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar saldırıya tepki gösterdi. Olcar saldırıya ilişkin şunları kaydetti:

"Bu durum Kadirli insanına yapılmıştır"

"Kadirli Belediyesi'ne almış olduğumuz duyumlardan kaynaklı yaklaşık bir saat önce buraya gelmiş olduk. Kadirli Belediyesi'ne taş ile sopa ile saldırı yapıldığı gerekçesiyle buraya geldik. Muhasebe müdürlüğümüzün camları kırılmış vaziyette. Kadirli Belediyesi kimsenin tekelinde olan bir belediye değildir. Kadirli Belediyesi taş ile sopayla sinecek bir belediyede değildir. Biz 31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 48 oy ile Kadirli Belediyesi'ni aldık ve Kadirli Belediyesi'nin seçilmiş belediye başkanıyım ben burada. Bu durumu kesinlikle kabul etmiyorum. Kadirli Belediyesi'ne yapılan bu durum Kadirli insanına yapılmıştır. En kısa zaman içerisinde açıklaması ne olursa olsun faillerinin yakalanmasını ve bununla ilgili kamuoyunda da bunun hesabının verilmesini talep ediyorum"