Kadirli'de Enflasyon Tepkisi

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına alışverişe gelen vatandaşlar Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranının yanlış olduğunu ifade ettiler. Bir vatandaş "Domates 40 lira, 50 lira yine aynı. Enflasyonda düşüş yok" derken, başka bir vatandaş ise "Hep yalancı oldular. Millet kan ağlıyor ama hiç kimse bir şey diyemiyor korkusundan" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına gelen vatandaşlar enflasyonun düştüğüne inanmıyor. TÜİK verilerine göre enflasyon mayısta aylık yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41'e geriledi. Vatandaşlar ise gerileme olmadığını, hatta arttığını dile getirdi.

Vatandaşlar, açıklanan TÜİK verilerine tepkilerini şöyle dile getirdiler:

- "Fiyatlar düşmemiş, aynı. Alamıyoruz."

- "TÜİK'e kim inanıyor ki? TÜİK şu anda mevcut hükümetin kurumudur."

- "Düşüş yok. Fiyatlar aynı, değişen bir şey yok."

- "Fiyatlar pahalı, düşüş yok. Fiyatlar aynı, hatta daha fazla diyebilirim."

- "Fiyatlar düşmemiş, alamıyoruz. Geçen ay da aynıydı. Domates alıyorum, salatalık alıyorum, aynı fiyat."

- "İyi malı adam ucuza vermiyor, normal malı veriyor. Domates 40 lira, 50 lira yine aynı. Enflasyonda düşüş yok."

- "25 liralık salatalık 50 lira olmuş."

- "Kesinlikle yükseliyor, düşmedi kesinlikle. Onların açıklaması önemli değil bizim için, biz buraya bakıyoruz zaten. Almanya'dan emekliyim. Orası buraya dört çeker. Orada enflasyon yüzde 3-4 arası bir şey. Burayı sorma, burası 180."

- "Hep yalancı oldular. Millet kan ağlıyor ama hiç kimse bir şey diyemiyor korkusundan."

- "Arkadaşımın biri salatalık alacak '50 lira' diyor adam. 'Niye 50 lira? Ne oldu? 25 liraydı' diyor. Düşüş yok, 25 liralık salatalık 50 lira olmuş, yükselmiş."