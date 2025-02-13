Kadirli'de Ispanak Üreticileri Zor Durumda

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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ıspanak üreticisi çiftçi, ıspanak para etmediği için satamadığını ve tarlasını sürdüğünü ifade etti. Çiftçi Mustafa İspir "Üretimini biz yapıyoruz, biz yetiştiriyoruz. Pazarlaması da bizde ama maddi olarak piyasa kötü olduğu için, para etmediği için de sürmek zorundayız" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Tekeli köyünde çiftçilik yapan Mustafa İspir, tarlasına ektiği ıspanağı satamadığı için sürdü. İspir, 500 dönüm ıspanağın yarısını sürdüğünü ifade etti. Çiftçi Mustafa İspi,r şunları söyledi:

"Çiftçiyim, mühendisim normalde. Yeşillik ekiyoruz kışın turp, ıspanak, lahana, marul, turp çeşitleri. Ama şimdi mısır dönemi geldiği için, para da etmediği için sürmek zorundayız, sürmek durumundayız, zaman olarak. Yetişmemiz lazım yaz dönemine. Burası 500 dönüm yarısını sürdük, yarısı da işe yaradı diyelim, kendini kurtardı diyelim. Üretimini biz yapıyoruz, biz yetiştiriyoruz. Pazarlaması da bizde ama maddi olarak piyasa kötü olduğu için, para etmediği için de sürmek zorundayız. Süre olarak da pek bir zamanımız kalmadı.

Marketlerde pazarlarda 25 lira öyle, burada işte görüyorsunuz işçisi masrafı falan burada ticaret yapanlar kazanıyor üretimde pek bir şey yok yani, kar yok şu an. Üretim desteklenmezse iyiye gitmez ülke olarak da bölgemiz olarak da, bölgemiz aslında tarım bölgesi. Ama dediğim gibi üretim desteklenirse daha iyiye gider her zaman. Para etmediğinde zaten dönem dönem olmuyor, aslında sıklaştı bu durum. İki seneye bir, üç seneye bir, sürülebiliyor. Artık bunlara alıştık."