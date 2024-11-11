Kadirli'de Odun ve Kömür Satışı Düşüşte - Son Dakika
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Kadirli'de Odun ve Kömür Satışı Düşüşte

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Kadirli'deki esnaf, alım gücündeki düşüş nedeniyle odun ve kömür satışlarının azaldığını belirtti.

11.11.2024 15:23
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde odun ve kömür satan esnaf bu yıl satışlardan memnun olmadığını dile getirdi. Esnaf Ekrem Karaoğlu, "Vatandaşımızın alım gücü biraz azaldı. O da enflasyondan dolayı, hayat pahalılığından dolayı. Normalde zaten fiyatlarımız uygun, uygun olduğu halde vatandaşımız gelip alamıyorlar odun. Bu sene vatandaşımız üşüyecek gibi. Satışlarımızda bir düşüş var, duraklama var" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde odun ve kömür satan Ekrem Karaoğlu, satışlardan bu yıl hiç memnun olmadığını ifade etti. Daha önce iki ton odun alanların bu yıl bir ton aldığını söyledi. Ekrem Karaoğlu, şöyle konuştu:

"Ben Kadirli'de 30 senedir odun kömür ticareti ile uğraşan bir vatandaşım. Milletimizin alım gücü düşmekte. Geçen sene tonu 2 bin 500 lira olan dut odunumuz bu sene 3 bin 500 lira oldu. Geçen sene meşe odunumuz 3 bin 500 liraydı bu sene 4 bin 500 lira oldu. Kömür fiyatlarımız torbasız 180 liraydı şu anda 220 lira oldu. Milletimizin alım gücü biraz zayıfladığı için işlerimiz bundan sonra yavaş yavaş açılacak Allah'ın izniyle. Geçen sene iki ton olan vatandaşlarımız bu sene bir ton alabilmekteler. 50 torba alan 20 torba almakta. Vatandaşımızın alım gücü biraz azaldı. O da enflasyondan dolayı, hayat pahalılığından dolayı. Normalde zaten fiyatlarımız uygun, uygun olduğu halde vatandaşımız gelip alamıyorlar odun. Bu sene vatandaşımız üşüyecek gibi. Satışlarımızda bir düşüş var, duraklama var. İnşallah işlerimiz açılır Allah'ın izniyle. Vatandaşımıza güzel bir hizmet vermeye çalışırız inşallah. Bu sene işlerimiz maalesef biraz durgun. İnşallah açılır bekliyoruz bakalım dört gözle müşterilerimizi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadirli'de Odun ve Kömür Satışı Düşüşte - Son Dakika

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