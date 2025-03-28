Kadooğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Kadooğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Kadooğlu\'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Başkan Kadooğlu, bayramın barış ve kardeşlik getirmesini diledi, yardımlaşmaya vurgu yaptı.

28.03.2025 13:19
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Celal Kadooğlu, "İslam alemi olarak 11 ayın sultanı olan Ramazan'ın ardından bir bayrama daha kavuşuyor olmanın sevincini yaşıyoruz. İnancımızın gereği ve kültürümüzün önemli bir parçası olan bayramlar, toplumdaki barış, kardeşlik ve sevgi duygularının arttığı, yardımlaşma ve dayanışmanın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı özel ve önemli günlerdir. Bayram dolayısıyla aile büyüklerini, dost, akraba ve hastaları ziyaret etmeli, hayır dualarını almalıyız. Ayrıca Kimsesizleri, yaşlıları ve çocukları unutmadan, onların sevinmelerine vesile olmalı, bayram sevincini doya doya yaşamalıyız. Bayram vesilesi ile ülkemizin kalkınması ve refahının artması için her türlü riskleri göze alarak dünyanın dört bir tarafına ihracat yapmak için çalışan ihracatçılarımızın ve tüm Müslümanların mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Bayramın ülkemizin birlik ve beraberliğine, milletimizin kardeşliğine, bir çok coğrafyada devam eden savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadooğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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