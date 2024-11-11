Kağıthane Belediyesi\'nden Her Bebeğe Bir Ağaç Projesi

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Kağıthane Belediyesi, her bebek için bir ağaç dikme uygulamasına devam ederken, ilçeyi daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için de son beş yılda 50 bin adet ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Kağıthane Belediyesi, ilçeyi daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için büyük bir adım atarak son beş yılda 50 bin adet ağaç dikimi gerçekleştirdi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle açıklama yaptı. Açıklamada doğaya sahip çıkmanın önemini vurgulayan Öztekin, "Milli Ağaçlandırma Günü'nde, Kağıthane Belediyesi olarak, daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için yürüttüğümüz çalışmalarla doğamıza sahip çıkıyoruz. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Kağıthane bırakma amacımızla, doğanın korunması ve yeşilin her tonunun çoğalması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. İlçemizde doğan her bebeğimiz adına da bir fidan dikerek çocuklarımızla beraber yeşilliği büyütüyoruz" dedi.

Her bebeğe bir ağaç

Kağıthane Belediyesi, 1 Nisan 2019'dan itibaren doğan her bebek için bir ağaç dikme uygulaması başlattı. Bu ağaçlara, bebeklerin isimlerinin yazılı olduğu levhalar yerleştiriliyor ve ailelerin yaşadığı sokaklara dikiliyor. Böylece çocuklar, büyüdükleri sokaklarda kendileriyle yaşıt bir ağaçla birlikte büyüme imkanı buluyor. Ihlamur, süs armudu, hatmi, süs kirazı, zakkum, süs eriği ve manolya gibi ağaç türleri de bu proje kapsamında ilçede yerini alıyor. - İSTANBUL