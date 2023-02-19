Kahraman evlat depremde engelli babasını bırakmadı... Yaşanan o anlar kamerada - Son Dakika
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Kahraman evlat depremde engelli babasını bırakmadı... Yaşanan o anlar kamerada

19.02.2023 09:55

Kahraman evlat depremde engelli babasını bırakmadı.

Kahraman evlat depremde engelli babasını bırakmadı... Yaşanan o anlar kamerada

DİYARBAKIR - Gaziantep'te ikinci deprem sırasında sığındıkları iş yerinde tekerlekli sandalyesinde olan engelli babasını kurtarmaya çalışan genç kameralara yansıdı, kahraman evlat alkış topladı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesinde meydana geldi. İlk deprem sonrası evleri hasar gören bir aile işyerlerine sığındı. Meydana gelen ikinci depremde Caner Batur isimli bir genç herkesin kaçtığı sırada depreme aldırış etmeden tekerlekli sandalyede olan engelli babasını kurtarmak için koşturdu. O anlar güvenlik kameralarına yansırken genç kahraman evlat büyük alkış aldı.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahraman evlat depremde engelli babasını bırakmadı... Yaşanan o anlar kamerada - Son Dakika

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