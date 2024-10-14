Kahramankazan Belediyesi'nden Öğrencilere Hediye Çeki Desteği - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi'nden Öğrencilere Hediye Çeki Desteği

Kahramankazan Belediyesi\'nden Öğrencilere Hediye Çeki Desteği

Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı başında ilkokula başlayan öğrencilere kırtasiye seti yerine hediye çeki dağıttı. Bu uygulama ile öğrenciler ihtiyaç duydukları ürünleri seçerken, yerel kırtasiye esnafı da desteklenmiş oldu.

14.10.2024 11:43  Güncelleme: 11:48
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Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı başında ilkokula başlayan öğrencilere kırtasiye seti yerine hediye çeki dağıttı.

Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı başında ilkokula başlayan öğrencilere kırtasiye seti yerine hediye çeki dağıttı. Bu uygulama sayesinde hem öğrenciler ihtiyaç duydukları ürünleri özgürce seçme imkanı buldu, hem de yerel kırtasiye esnafı desteklendi. Eğitimin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, hep birlikte bu desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Geçmiş yıllarda dağıtılan kırtasiye setlerinin çoğunlukla kullanılmadığını belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, bu yıl farklı bir yöntem izlediklerini belirtti. Çırpanoğlu, "Öğrencilere hediye çeki vererek, hem onların istediği ürünü almasını sağladık, hem de ilçemizde faaliyet gösteren kırtasiyecilere ekonomik açıdan destek olduk. Yanlıştan dönmenin ve esnaf ile vatandaşı önceleyen bir anlayış benimsemenin önemine inanıyoruz" dedi.

Kırtasiyecilerden Başkan Çırpanoğlu'na teşekkür

Kahramankazan'daki kırtasiyeciler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Çırpanoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Kırtasiyeciler, hediye çeki uygulaması sayesinde sezona ekonomik zorluklara rağmen iyi bir başlangıç yaptıklarını ve belediyenin bu desteğinin esnafın yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Başkan Çırpanoğlu ise eğitimin önemine vurgu yaparak, " Sokrates'in dediği gibi, 'Eğitimin maliyetli olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin maliyetini hesaplayın.' Eğitime verdiğimiz destek, çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Hep birlikte bu desteği sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramankazan Belediyesi'nden Öğrencilere Hediye Çeki Desteği - Son Dakika

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