Kahramanmaraş'a yeni kavşak - Son Dakika
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Kahramanmaraş'a yeni kavşak

03.06.2022 12:14
Kahramanmaraş'a yeni kavşak

Kahramanmaraş'ta Tevfik Kadıoğlu Caddesi üzerinde köprülü kavşak yapımına başlandı.

Kahramanmaraş'ta Tevfik Kadıoğlu Caddesi üzerinde köprülü kavşak yapımına başlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu İlçesi Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi münderecatında bölgede gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın da katıldığı incelemede Başkan Güngör, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Güngör, inşaatına başlanan köprülü kavşak incelemesinin ardından bölgedeki esnafla buluştu.

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı projesinin Kahramanmaraş için önemini vurgulayan Güngör, "Şehrimizin pek çok noktasında yatırımlarımız devam ediyor. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı projesi de şehrimiz için çok önemli bir yatırım. 55 milyon liralık yatırım bedeli var. İhale ve yer teslim süreçlerinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmamız derhal çalışmalara başladı. Bugün de çalışmaların gayet hızlı bir şekilde ilerlediğine şahit olduk. Önümüzdeki günlerde de temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah hedeflediğimiz gibi 150 gün içerisinde projemizi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Bölgede devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinde çalışmalar başladı. Bugün de bölgedeki esnaflarımızla birlikte bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, çalışmalar hakkında esnaflarımıza bilgiler aktardı. Esnaflarımız da taleplerini ilettiler. Hayrettin Güngör Başkanımız yol haritasını net bir şekilde ifade etti. İnşallah belirlenen süre içerisinde proje tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Bu proje sayesinde hem bölgede trafik sorunu çözülmüş olacak hem de bölgenin gelişmişlik düzeyi artacak" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'a yeni kavşak
Kahramanmaraş'a yeni kavşak
Kahramanmaraş'a yeni kavşak

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Kaynak: İHA

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Kadıoğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'a yeni kavşak - Son Dakika


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