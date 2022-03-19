Kahramanmaraş'ın "iskeleci ablası" - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın "iskeleci ablası"

19.03.2022 00:57
Kahramanmaraş'ın "iskeleci ablası"

Kahramanmaraş'ta inşaat işiyle uğraşan erkek çocuklarına yardım için dış iskele asansörü alan 57 yaşındaki Hatice Arıcıoğlu, işlere yetişemiyor.

Kahramanmaraş'ta inşaat işiyle uğraşan erkek çocuklarına yardım için dış iskele asansörü alan 57 yaşındaki Hatice Arıcıoğlu, işlere yetişemiyor. Kahramanmaraş'ta "iskeleci abla" olarak bilinen Arıcıoğlu, "Bütün kadınların çalışmasını ve azimli olmasını diliyorum" dedi

3 çocuk annesi 57 yaşındaki Hatice Arıcıoğlu, Halk Eğitim Merkezinden emekli olduktan sonra, erkek çocuklarına yardım için bir dış iskele asansörü aldı. İşlerin iyiye gitmesi ile makine sayısını 3'e kadar çıkaran Arıcıoğlu, kızını da bu sayede okutarak, aile ekonomisine katkı sağladı.

Hatice Arıcıoğlu, hayatı boyunca öğrenmek ve okumak için çaba harcayan yapısı olduğunu ifade ederek, "İlkokul mezunu iken Halk Eğitim Merkezinde öğretmen olarak çalışmaya başladım. Öğretmen olup öğrencilerime gereken enerjiyi verdim. Şu anda Kahramanmaraş'ta, en az 15-20 tane halk eğitim müdürlüğünden öğrencim olan kişilerin iş yerleri var. Kendimi bu şekilde adapte ettim" dedi.

Emekli olduktan sonra iş hayatına atılan Arıcıoğlu şöyle konuştu:

"Emekli olduktan sonra bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyordum. ve çocuklarım inşaat işiyle uğraşıyorlardı. KOSGEB belgem vardı. Bunu değerlendirmek için bir platform iskele almayı düşündüm ve aldım. Hem tehlikesi az, hem de üstünde 5-6 kişi aynı anda çalışabiliyordu. İnşaatlar için bulunmaz bir nimeti. Bir tane iskelem iki tane oldu, iki tane iskelem üç tane oldu. Şu an Kahramanmaraş'ta, 'iskeleci abla' diye anılan bir insanım. Kahramanmaraş'ta bir çok inşaata iskele verdim. Kurulumunu yaptım, sökümünü yaptım. İşçi kaçtığı zaman çocuklarımı çalıştırdım. Ailemin ekonomisine katkı sağlamak için gereken her türlü işi yaptım. Çalıştığım için, ailemi katkıda bulunduğum için, çocuklarıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Bütün kadınların örnek alarak çalışmasını ve azimli olmasını diliyorum."

Annesinin en büyük destekçisinden olan 25 yaşındaki Aygül Arıcıoğlu ise, "Ben psikoloji bölümü okurken, annem ilk defa iskele alma konusunu gündeme getirdi. Ben burslu bile okusam, masraflarıma ciddi anlamda annemin katkıları oldu. Bu sayede okulum rahat bir şekilde geçti, ekonomik sorunum olmadan okuyabildim. Derslerime odaklanabildim. Hayatımda her zaman öncü olaraktan görmüşümdür. Annem, 'Ne çalışmaktan yorulur, ne kadınları desteklemekten yorulur'. Bize her zaman özgüven kazanmamızda, başarıları elde etmemizde yol gösterici olmuştur. Kadın bir yöneticiye sahibiz. Hem de Kahramanmaraş ilinde böyle bir şeye sahibiz. Bu bence çok gurur duyulacak bir şey. Kahramanmaraş'ın belki de tek inşaat yönetimine sahip bayanla yan yanayım. Bu beni gerçekten gururlandırıyor. Dünyanın en süper annesi nerede diye sorsalar, hemen yanımda derdim. Size tek tavsiyem şu 'Kendinize güvenin. Kendinize inanın' benim annem kendine inandı ve başardı" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Öğretmen, Emekli, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ın 'iskeleci ablası' - Son Dakika


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