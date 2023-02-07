7 katlı binanın yıkılma anı kamerada

Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'nda alt katında iş yerleri bulunan 7 katlı binanın yıkılma anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlılar dün sabahki depremin şokunu atlatamadan öğle saatlerindeki 7.6 büyüklüğündeki ikinci farklı depremle büyük şok yaşadılar. İkinci büyük deprem daha önce hasar alan binaları yerle bir etti. Şehir merkezi Trabzon Bulvarı'nda altı katında işyerleri bulunan 7 katlı binanın yıkılma anı da bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından sarsılan Maraşlılar, 13.24'teki 7,6 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sarsıldı. İşte bu depremde il merkezindeki bazı binalar yıkıldı.

Trabzon Bulvarı'nda alt katında işyerleri bulunan bir bina da yerle bir oldu. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken, cadde üzerinde bulunanlar da kaçarak kurtuldu.