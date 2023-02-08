Enkaz altında "Beni bırakmayın ne olur" diyerek yardım isteyen genç kız, uzun süren çalışmaların ardından çıkarıldı - Son Dakika
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Enkaz altında "Beni bırakmayın ne olur" diyerek yardım isteyen genç kız, uzun süren çalışmaların ardından çıkarıldı

08.02.2023 15:39

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından enkaz altında kalan 17 yaşındaki genç kız, bölgeye gelen Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekibinden "Beni bırakmayın. Ne olursunuz kurtarın" diyerek yardım istedi. Genç kızın çağrısına "Seni buradan mutlaka çıkaracağız" diye karşılık veren ekipler, saatler süren çalışmanın sonunda genci göçük altından kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalanları kurtarmak için 30 iş makinesi ve 205 kişilik personel ile çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi ekipleri bir kurtuluşa daha tanıklık etti.

42 SAAT SONRA CANLI ÇIKARTILDI

Kahramanmaraş'ın Öksüzlü Köyü'nde arama kurtarma çalışmaları yürüten ekipler, yıkılan iki katlı binadan 17 yaşındaki Irmak Durak'ı 42 saat sonra canlı çıkartmanın mutluluğun yaşadı.

Kahramanmaraş'ta 'Beni bırakmayın ne olur' diyen genç kız, saatler süren çalışmayla kurtarıldı

ODASINDAKİ YATAKTA BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Enkazdan gelen ses üzerine çalışmaları başlatan ekipler, enkaz içerisine kamera salarak genç kıza ulaştı. Odasında yatakta bulunduğu tespit edilen Irmak Durak'ı kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, genç kızın daha rahat nefes alması için tünel kazdı ve hava koridoru oluşturdu.

"SENİ BURADAN MUTLAKA ÇIKARTACAĞIZ"

Irmak'ın "Beni bırakmayın. Ne olursunuz kurtarın" diyerek yaptığı yardım çağrısına "Seni buradan mutlaka çıkartacağız" diyerek cevap veren ekipler, saatler süren çalışma sonunda genç kızı enkazdan çıkartmayı başardı. Genç kız, sedyeye hastaneye götürüldü. Irmak Durak'ın enkazdan sağ olarak kurtuluşu ile duygu dolu anlar yaşayan ekipler, mutluluk gözyaşları döktü.

Kaynak: İHA
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Osmangazi Belediyesi, Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkaz altında 'Beni bırakmayın ne olur' diyerek yardım isteyen genç kız, uzun süren çalışmaların ardından çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkaz altında "Beni bırakmayın ne olur" diyerek yardım isteyen genç kız, uzun süren çalışmaların ardından çıkarıldı - Son Dakika
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