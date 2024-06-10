Kahramanmaraş'ta Dağ Evinde Kurbanlık Hayvan Satışı Yapan Kadın: 'Çok Pahalı Satmanın Bir Gereği Yok' - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Dağ Evinde Kurbanlık Hayvan Satışı Yapan Kadın: 'Çok Pahalı Satmanın Bir Gereği Yok'

Kahramanmaraş'ta dağ evinde küçükbaş hayvan satışı yapan Fatma Kutaz, kurbanlıkların pahalı olduğunu belirterek, fiyatların daha uygun olması gerektiğini söyledi. Kutaz ayrıca, beslediği hayvanların sütlerinden Maraş peyniri yapıldığını da belirtti.

10.06.2024 14:02
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Kahramanmaraş'ta dağ evinde kurbanlık küçükbaş hayvan satışını yapan Fatma Kutaz, "Çok pahalı satmanın bir gereği yok. Değeri olmayıp da pahalı verenler çok. Bu kadar da pahalı satılmamalı" dedi.

Kahramanmaraş Ağır Dağı Kayabaşı mevkiinde küçükbaş hayvan besleyen 66 yaşındaki Fatma Kutaz, beslediği hayvanların sütlerinden de Maraş peyniri yapıyor. Dağ evinde küçükbaş hayvanlarını kurban için satışa çıkardığını söyleyen Kutaz, kurbanlıkların pahalı olduğunu ifade etti. Kurban kesemeyenler için fiyatların pahalı olmaması gerektiğini söyleyen Kutaz, "Burada kurbanlık besleyip satmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda keçilerin sütünden Maraş peyniri yapıyoruz. Bölgemizde su sorunu var. Gelenlere kurbanlık satışı yaparız çok pahalı satmanın bir gereği yok. Değeri olmayıp ta pahalı verenler çok bu kadar da olmaz. Günlerimiz sabah kalkıyoruz oğlakları güdüyoruz. Sonra keçileri sağıyoruz onlarla peynir yapıyoruz ve akşam oluyor. Yerimiz Ağır Dağı'nda herkesi bekleriz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Dağ Evinde Kurbanlık Hayvan Satışı Yapan Kadın: 'Çok Pahalı Satmanın Bir Gereği Yok' - Son Dakika

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