Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri kabirleri başında anıldı

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı nedeniyle şehrin protokolü, şehitlik ile deprem şehitlerini mezarlığını ziyaret ederek kabirleri başında dua etti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kurban Bayramı öncesi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin bulunduğu Kapıçam Şehir Mezarlığını ziyaret etti.

Kur'an tilaveti ile başlanan programda deprem şehitleri mezarlığı tek tek ziyaret edilerek kabirleri başında dua edilip karanfil bırakıldı.

Kapıçam'daki programın ardından 'Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'ne geçen protokol, burada da şehit kabirlerine karanfil bırakıp, yakınlarıyla bayramlaştı. - KAHRAMANMARAŞ