Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta kar altında Salep Festivali - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kar altında Salep Festivali

24.01.2022 14:47
Kahramanmaraş'ta kar altında Salep Festivali

Kahramanmaraş'ta her yıl gerçekleştirilen Salep Festivali bu sene de kar altında, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta her yıl gerçekleştirilen Salep Festivali bu sene de kar altında, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Odun ateşinde pişirilen doğal salep hem vatandaşlara hem de görev başındaki polis memurlarıyla kar küreme ekiplerine ikram edildi.

Geleneksel Salep Festivali'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sami Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş dondurma şehri olduğu kadar aynı zamanda da bir salep şehri. Her sene bakır kazanında odun ateşinde salep pişirmeyi ve vatandaşlarımıza ikram etmeyi geleneksel hale getirdik. Bugün de Kahramanmaraş Kristal Şubemizde, salebimizi pişirdik ve vatandaşlarımıza ikram ettik. Bununla birlikte görevi başındaki emniyet mensubu kardeşlerimize ve karla mücadelede yoğun gayret gösteren belediye çalışanlarımıza da salep ikramında bulunduk" dedi.

2022 yılının yağmur ve kar yağışıyla Kahramanmaraş'a bereket getirdiğini ifade eden Kervancıoğlu, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'ta bu sene yoğun kar yağışı yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Biz, bereketli bir kış geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bugünkü etkinliğimizde de meşhur Kahramanmaraş salebi ile içimizi ısıttık. Halkımızın yoğun katılımıyla güzel bir etkinlik yaptık. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Ben etkinliğimize destek veren Kahramanmaraşlılara ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz, Kahramanmaraş'a her kar yağdığında çengel dondurmamızı kesip vatandaşlarımıza ikram ediyorduk. Amacımız Kahramanmaraş dondurmasının her mevsim yenebileceğini anlatmaktı. Çok şükür bunu da başardık. Kar altında Kahramanmaraş Dondurması etkinliğimizin hemen ardından da Salep Festivalimizi düzenledik. Kahramanmaraş'ın doğal salebi, sindirimi kolaylaştırıyor. Dolayısıyla sindirim sistemini destekleyen bir gıda ürünü. Aynı zamanda soğuk havalarda, vücudun zayıf düştüğü dönemlerde tüketildiğinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Özellikle son iki yıldır dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınıyla mücadelede bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen vatandaşlarımız salep tüketimine yöneliyor." - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kar altında Salep Festivali
Kahramanmaraş'ta kar altında Salep Festivali
Kahramanmaraş'ta kar altında Salep Festivali

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Polis, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta kar altında Salep Festivali - Son Dakika


AK Parti ilk kez 30'un altında! Cumhur, Millet'ten yarım puan geride AK Parti ilk kez 30'un altında! Cumhur, Millet'ten yarım puan geride         
14:45
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49

Son Dakika Haberleri
14:44 AK Parti ilk kez 30'un altında! Cumhur, Millet'ten yarım puan geride
14:26 HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke! Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkmıştı
14:25 Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor
14:25 "Sezen Aksu bir demokrattır" diyen Nagehan Alçı, 10 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaştı
14:22 Sedef Kabaş tutuklanmıştı! Bir ceza da RTÜK'ten geldi
14:19 Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
14:13 Fatma Girik'in en büyük korkusu, yaşlı annesinden önce ölmekti: Ne yapacak bensiz?
14:06 Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Mesut Özil arasında soğuk savaş
14:05 Bu mahallede koronavirüs vakası hiç görülmedi! Aldıkları önlem şaşırttı
14:03 Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 14:53:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta kar altında Salep Festivali - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement