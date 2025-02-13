Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş\'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Onikişubat Belediyesi, etkili olan kar yağışına karşı Ilıca, Kertmen, Tekir, Çukurhisar, Kaynar ve Kumarlı mahallelerinde yoğun karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ekiplerin 7/24 görevde olduğunu belirtti.

13.02.2025 12:31  Güncelleme: 12:33
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Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için sahada görev aldı.

Onikişubat Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı hızla harekete geçerek Ilıca, Kertmen, Tekir, Çukurhisar, Kaynar ve Kumarlı mahallelerinde yoğun bir karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte iş makineleri ve personel desteğini artırarak ana arterleri ve mahalle yollarını açık tutmak için büyük çaba sarf etti. Özellikle Ilıca, Kertmen, Tekir, Çukurhisar, Kaynar ve Kumarlı mahallelerinde yoğun mesai harcayan ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de hızla değerlendirerek anında müdahalede bulundu.

Başkan Hanifi Toptaş, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kış mevsiminin zorluklarını en aza indirmek için ekiplerimiz 7/24 görev başında. Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Özellikle kırsal mahallelerimizde yolların kapanmaması adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Onikişubat Belediyesi ise resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda sürücülerin kış lastiği kullanımı ve trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulundu.Onikişubat Belediyesi, kış şartlarına karşı teyakkuzda kalmaya devam edecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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