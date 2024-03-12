Kahramanmaraş\'ta Ramazan Ayında Camilerde Mukabele Geleneği Devam Ediyor

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Kahramanmaraş'ta Ramazan ayı dolayısıyla camilerde mukabeleler okunmaya başlandı. Hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim'i cemaat ise takip etti.

Kahramanmaraş'ta 11 ayın sultanı Ramazan coşkuyla başladı. Ramazan ayını dolu dolu yaşamak isteyenler ise camilere akın ediyor. Kahramanmaraş'taki camilerde mukabele geleneği sürdürülüyor. Hafızların ezbere okuduğu Kur'an-ı Kerim'i cami cemaati takip ediyor.

Mukabele geleneği ile peygamber efendimizin sünneti yerine getirilirken, Ramazan'ın son gününe kadar camilerde devam edilecek.

Cami imam hatibi Abdülaziz Yenice, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş Ramazan ayını idrak etmenin sevinci içindeyiz. Elhamdülillah her yıl yaptığımız bize peygamber efendimizden bu güne kadar devam ettirilen mukabele sünnetini de devam ettiriyoruz. Kahramanmaraş hafız fabrikası olması nedeniyle çok fazla hafızımız var. Kurslarımızda yetişen hafızlarımız cemaatimizin önünde Kur'an okuyor ve bu onlar için de yetişme imkanı sunuyor. 5 hafız Ramazan ayı boyunca mukabele okumaya devam edecekler" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ