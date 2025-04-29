Kahramanmaraş'ta Tır Yangını

Tır alev alev yandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halindeki tır, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırda, Gaziantep istikametine seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Sürücüsünün yol kenarına çektiği araçta yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm aracı sararken durum itfaiyeye bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipler, alevlere teslim olan tıra müdahale etti. Yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.