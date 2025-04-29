Tır alev alev yandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halindeki tır, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırda, Gaziantep istikametine seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Sürücüsünün yol kenarına çektiği araçta yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm aracı sararken durum itfaiyeye bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipler, alevlere teslim olan tıra müdahale etti. Yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Yerel › Kahramanmaraş'ta Tır Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?