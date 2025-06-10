Kahramanmaraş'ta Trafik Denetimleri Artıyor

Kahramanmaraş'ta trafik denetimleri sıklaştırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaşların huzuru ve güvenliği için trafik ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İçişleri Bakanlığının 'Emniyet kemerini tak, kaskını tak, hızını düşür, takip mesafeni koru, sadece yola odaklan, makas atma, kırmızıda dur, yayaya yol ver' sloganlarıyla yaptığı uyarılarda, sürücülerin trafik kurallarına uyması istendi. Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve çevreye rahatsızlık veren unsurlara yönelik uygulamalarda polisin 115 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 42 araca abartı egzoz kullanımından, 326 şahsa ise sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yaptığı bildirildi.

Bayram boyounca yoğun mesai yapan ekiplerin, denetimlerini sürekli yapacağı belirtildi.