Kahramanmaraş'ta Vatandaş Hortumla Hem Kuşları Hem Kendini Serinletti

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Kahramanmaraş'ta sıcaktan bunalan bir vatandaş eline aldığı hortum ile hem doğadaki kuşları hem de kendini serinletti.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yaşayan esnaf Mehmet Yalçın, sıcaktan bunalınca eline aldığı hortum ile serinlemeye çalıştı. Doğadaki yabani kumru ve serçeleri de sulayan Yalçın, çevreye hayvanlar için yem ve su bırakılmasını istedi. Minik birikintilerinde su içip serinleyen kuşların görüntüsü kameraya yansıdı. Yalçın, "Kahramanmaraş'ta havalar çok sıcak ve sıcak havalar ile mücadele ediyoruz. Bir nebzede olsa bizler kendimizi serinletmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda farklı noktalara su bırakıyoruz. Biz sıcak havaya dayanamıyoruz onlar da dayanamıyordur" dedi. - KAHRAMANMARAŞ