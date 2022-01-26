Kahta'da etkili olan kar evin duvarını yıktı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir hafta boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede son 22 yılın en etkili olan kar yağışı nedeniyle Karakurt ailesinin kaldığı evin duvarı yıkıldı. Yoğun kar birikintisine dayanamayan duvarın gürültülü bir şekilde çökmesiyle 2 çocuklu Karakurt ailesi korkuyla dışarı çıktı.

Evlerinin duvarının yıkıldığını gören ve panik yaşayan Mehmet Emin Karakurt, geceyi akrabalarının evinde geçirdi.

Kiracı ve işsiz olduğu öğrenilen Mehmet Emin Karakurt (40) yetkilerden yardım bekliyor. - ADIYAMAN