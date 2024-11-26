Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı

Çaycuma'da Kahverengi Kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışmaları köylerde sürüyor.

26.11.2024 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım alanlarına büyük zarar veren Kahverengi Kokarca zararlısına karşı harekete geçti. "Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem Planı" çerçevesinde köylerde ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Zararlı popülasyonunu kontrol altına almak için kullanılan biyosidal ürünler, ilgili köy muhtarlarına teslim edildi. İlaçlama işlemlerinin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, köy muhtarlarının ilaçlama şirketleriyle irtibat kurmaları sağlandı.

İlaçlama yapılacak köylerde belli oldu. Buna göre, Serdaroğlu, Aşağıihsaniye, Aşağısarmaşık, Başaran, Çorak, Karakoç, Sarmaşık, Saz, Yeşilyayla, Yukarıihsaniye, Ramazanoğlu, İhsanoğlu ve Yeşilköy köylerinde ilk etap başlayacağı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki çiftçilerin bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğini belirtti ve ilaçlama çalışmalarının planlandığı şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Amaç, tarım alanlarında verimliliği koruyarak zararlının neden olabileceği ekonomik kayıpları en aza indirmek olduğu ifade edildi.

Yetkililer, çiftçilerin ihtiyaç halinde İlçe Tarım Müdürlüğü ile iletişime geçebileceğini hatırlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Çaycuma, Sağlık, Güncel, Çevre, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
22:47 50 ülkeden İsrail’i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi
14:31 İdol olarak gördüğü isim Arda Güler’e hayran kaldı İdol olarak gördüğü isim Arda Güler'e hayran kaldı
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:27 Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü
14:18 O ilimiz ürettiği 10 araçtan 7’sini dünyaya sattı O ilimiz ürettiği 10 araçtan 7'sini dünyaya sattı
14:15 Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi
14:14 Dünya devi Galatasaray’ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır
14:10 Asgari ücret ve memur zammı birçok kalemi etkileyecek Asgari ücret ve memur zammı birçok kalemi etkileyecek
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 10:29:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.