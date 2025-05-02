Kamil Şerbetçi\'yi Anma Mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 1990-1998 yılları arasında GSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapan merhum Kamil Şerbetçi'yi, vefatının 27. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.

Ünverdi yayımladığı mesajında, 2 Mayıs'ın vefat yıl dönümü olan Kamil Şerbetçi'nin, Gaziantep Sanayi Odası'nın ikinci yönetim kurulu başkanı olduğunu kaydetti.

Kamil Şerbetçi'nin, Gaziantep ve ülke sanayisinin gelişmesinde çok büyük emeklerinin olduğunu dile getiren Ünverdi, "Sanayi Odamızın ikinci yönetim kurulu başkanı ve iyi bir sanayici olan Kamil Şerbetçi, şehrimiz sanayisinde iz bırakan isimler arasında yer almaktadır. Üretim, sanayi ve ihracatımızın gelişme evrelerinde öngörüsü, icraatları ile sanayimize büyük değerler katmış, kişiliği ile örnek, sevilen ve yön gösterici olmuştur. Kamil Şerbetçi ile birlikte kent sanayimizin ilk kuruluşundan bugüne büyük özverilerle sanayimizi ve şehrimizi bugünlere taşıyan ve ebediyete irtihal etmiş tüm geçmişlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bu duygularla merhum Kamil Şerbetçi'yi vefatının 27. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP