Kamyonet Yangınına Yardım Eli

Denizli'de kamyoneti yüklediği samanlarla birlikte yanan yetiştiriciye para ve 150 paket saman yardımı yapıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, tarlada paketlenen samanlar kamyonete yüklendi. Aracın hareket etmesinden hemen sonra henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı samanlar alev aldı. Alev ve dumanları fark eden sürücü, bir yandan alevlere müdahale ederken; diğer yandan itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alınırken, kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürmeye çalışırken elleri yanan sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Köyceğiz'den saman almak için gelmiş

Soruşturma başlatılan yangında kamyoneti yüklediği samanlarla birlikte yanan sürücünün, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yetiştiricilik yaptığı öğrenildi. Saman almak için geldiği Tavas'ta üzücü bir olay yaşayan yetiştirici için Altınova Mahallesi sakinleri el ele verdi. Oluşan büyük maddi zararın bir nebze olsun giderilmesi için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 30 bin TL ve 150 paket saman toplandı. Köylünün el birliğiyle topladığı yardımlar, Köyceğiz'de yaşayan yetiştiriciye teslim edildi. - DENİZLİ