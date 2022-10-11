Kan bağışına yoğun ilgi - Son Dakika
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Kan bağışına yoğun ilgi

11.10.2022 13:57
Kan bağışına yoğun ilgi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her hafta düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her hafta düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar Türk Kızılay Şubesi tarafından Atatürk Parkı önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yapılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ilk olarak araç içerisinde kurulan sistemle kan bağışı yapabilmeleri için testten geçti. Uygun görülen kişiler gönüllü kan bağışında bulunarak destek verdi. Kızılay ekipleri tarafından gönüllü kan bağışında bulunan vatandaşlara ikramında bulunuldu. Yapılan kan bağışı kampanyasında 35 kişi kan bağışında bulundu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Kızılay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kan bağışına yoğun ilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kan bağışına yoğun ilgi - Son Dakika
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