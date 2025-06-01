Kan davasında çifte bayram - Son Dakika
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Yerel

Kan davasında çifte bayram

01.06.2025 14:34
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Kan davasında çifte bayram Binlerce kişi barış için toplandı Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü husumet, kan davasına dönüşmeden sonlandırıldı.

Kan davasında çifte bayram

Binlerce kişi barış için toplandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü husumet, kan davasına dönüşmeden sonlandırıldı. Eyyübiye ilçesinde bir araya gelen binlerce kişi, Kurban Bayramı öncesi gerçekleşen barışla birlikte çifte bayram yaşadı.

Yaklaşık üç ay önce bir kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası Eyyübiye ilçesinde yaşayan Uğur ve Topdağ aileleri arasında başlayan husumeti sonlandırmak için devreye giren Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kanaat önderlerinin de desteğini alarak her iki ailenin ileri gelenlerini bir araya getirdi. Husumetin daha çok can yanmadan sonlandırılması için sağduyu gösteren aileler, Eyyübiye Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Ailelere binlerce vatandaş da eşlik etti.

Barış buluşması için Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, her iki ailenin fertlerini kapıda karşıladı. Barış töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Eyyübiye İlçe Müftüsü Osman Toprak'ın yaptığı dualarla başladı. Duaların ardından bir konuşma yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, katılımcıları selamladıktan sonra, husumetin başlamasının ardından kanaat önderleriyle birlikte her iki aile ile görüşerek kardeşlik ve muhabbeti telkin ettiklerini hatırlattı. Barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Kuş, "Bugün de bu barışın gerçekleşmesine destek olan kanaat önderlerimize, aşiret büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Cenabı-ı Mevla'm iki cihanda da kendilerinden razı olsun. Barışa, gönülden evet diyen iki ailemize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmasında, Filistin'e yaşanan soykırımda hayatını kaybedenleri de anan Başkan Kuş, "Cenabı-ı Mevla'm, Gazze'de şehit olan, savaşan, evlatlarına kanatlarını açan annelerin imanının yüzde 10'unu inşallah bana nasip eder" diyerek, barışa katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından aynı sofrada oturarak barış yemeği yiyen Uğur ve Topdağ aileleri, Kurban Bayramı öncesinde gerçekleşen barışla çifte bayram yaşarken, barışa vesile olanlara teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kan davasında çifte bayram - Son Dakika

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