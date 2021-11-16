'Kanal Kütahya'nın ilk etabı tamam - Son Dakika

'Kanal Kütahya'nın ilk etabı tamam

Kanal Kütahya projesinin ilk etabı olarak projelendirilen Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Projesi, 19 Kasım'da açılacak.

Kanal Kütahya projesinin ilk etabı olarak projelendirilen Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Projesi, 19 Kasım'da açılacak. Kanal Kütahya Projesi kapsamında projelendirilen Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Projesi tamamlandı. Araç trafiğine kapatılan ve imalatı yapılan peyzaj çalışmasıyla farklı bir görünüme kavuşan cadde, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve akıllı şehir uygulamalarıyla Kütahya'ya değer katacak. Gece ayrı gündüz ayrı görsel güzellikleriyle Kütahyalıları ağırlayacak olan Bekir Avlupınar Caddesi açılışı, halkın katılımıyla 19 Kasımda 2021 Cuma günü açılacak. - KÜTAHYA

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