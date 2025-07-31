Kandıra\'da Denize Giriş Yasak

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz deniz şartları sebebiyle cuma ve cumartesi günü, 4 plaj dışında denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "Olumsuz deniz şartları sebebiyle cuma ve cumartesi günleri Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek ve Miço(Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen alanlar içerisinde duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri, diğer alanlarda denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi. - KOCAELİ